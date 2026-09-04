Сенчури в 100 очков от Чжао в матче против Холта на Бритиш Опен 2026

Чжао Синьтун оформил серию ровно в 100 очков в первом фрейме матча против Майкла Холта на турнире British Open 2026 Чжао Синьтун — Майкл Холт (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Чжао Синьтун разгромил Майкла Холта со счетом 4-0 в 1/16 финала на турнире British Open 2026.