Yeni Safak: Турция намерена через суд признать Израиль военным преступником

Анакара намерена обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы провести тщательное расследование и признать Израиль военным преступником за трагедию в секторе Газа, где жертвами войны ЦАХАЛ и ХАМАС стали порядка 10 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии