В Ростове-на Дону рассмотрят дело ранившего полицейских стрелка из Новошахтинска

Ростовский областной суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего участника частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Павла Николина, осужденного за нападение со стрельбой на полицейских в Ростовской области, так как апелляционный суд отменил предыдущий приговор.
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