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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич уехал с матча Медиалиги в 1-м тайме. Его «Матч ТВ» проигрывает 0:4

Комментатор и президент медиаклуба «Матч ТВ» Константин Генич уехал с матча WINLINE Кубка Лиги, когда клуб пропустил четвертый мяч в матче против «Амкала».

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