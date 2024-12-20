Четыре с половиной часа под камерами, десятки вопросов, региональные журналисты и СМИ недружественных стран: традиционная пресс-конференция президента России, совмещенная с прямой линией, получилась насыщенной.
Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВР
Вова Рябов
А что хотел запад.разаязали войну на русской земле окраины.что их по головке будут гладить.закатать до границ ЕС
Ответить
10 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, какие будут последствия у этой "Прямой линии"?
Ответить
9 час.
вд
валерий двойнишников
В Сталинской стране с 1949 года снижение цен стало привычным явлением, в среднем на 20%. Сегодня мы наблюдаем противоположное явление.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии