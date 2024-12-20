Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года

Четыре с половиной часа под камерами, десятки вопросов, региональные журналисты и СМИ недружественных стран: традиционная пресс-конференция президента России, совмещенная с прямой линией, получилась насыщенной.

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
А что хотел запад.разаязали войну на русской земле окраины.что их по головке будут гладить.закатать до границ ЕС
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10 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, какие будут последствия у этой &quot;Прямой линии&quot;?
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9 час.
вд
валерий двойнишников
В Сталинской стране с 1949 года снижение цен стало привычным явлением, в среднем на 20%. Сегодня мы наблюдаем противоположное явление.
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8 час.

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