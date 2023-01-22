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Писториус: Решение по поставкам танков Leopard Киеву будет принято скоро

Писториус: Решение по поставкам танков Leopard Киеву будет принято скоро

Руководитель немецкого оборонного ведомства Борис Писториус выступил с утверждением о том, что правительство Федеративной Республики Германия в обозримом будущем решит, как следует поступить с запросами киевского режима о передаче танков «Леопард».

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