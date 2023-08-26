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«Карлсен отравился едой, которую заказал в отель. Но он справился и одержал красивую победу». Дворкович о финале Кубка мира

На турнире в Баку Карлсен одержал победу, обыграв Рамешбабу Прагнанандху из Индии. «Магнус рассказал, что отравился едой, которую заказал в отель.

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