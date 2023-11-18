Преступники отобрали набитую миллионами рублей сумку у курьеров в центре Москвы

Разбойное нападение со стрельбой произошло на Пресненском Валу. К поиску похитителей подключилась в том числе и прокуратура, но пока их так и не нашлиВ пятницу вечером, 17 ноября, рядом с банком «Ростфинанс» на Пресненском Валу произошла стрельба.
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