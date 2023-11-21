В Челябинской области расселение аварийного жилья идет опережающими темпами

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября, ФедералПресс. Комитет Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике и ЖКХ обсудил ход реализации на территории региона мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.
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