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Власти Перу официально признали трансгендеров психически больными людьми

Власти Перу вынесли указ, согласно которому транссексуализм является психическим расстройством. Данный документ расширил список граждан, которые имеют право на бесплатную помощь специалистов из-за проблем с психическим здоровьем.

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