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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Топурия озвучил план на бой с Волкановски: «У Алекса плохая борьба, на земле у меня преимущество»

«Борьба – именно то, в чем у меня будет преимущество. Алекс – хороший ударник, но не борец по своей природе, у него плохая борьба.

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