Журналист Лейн предложил способ «избавиться» от Байдена и Трампа

Больше половины граждан США (58%) выступают за введение возрастного лимита для чиновников. По их мнению, 70 лет должен быть придельный возраст для пребывания на высоких государственных постах, сообщил журналист The Washington Post Чарльз Лейн.
Больше половины граждан США (58%) выступают за введение возрастного лимита для чиновников. По их мнению, 70 лет должен быть придельный возраст для пребывания на высоких государственных постах, сообщил журналист The Washington Post Чарльз Лейн.
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