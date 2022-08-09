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Журналист Лейн предложил способ «избавиться» от Байдена и Трампа

Журналист Лейн предложил способ «избавиться» от Байдена и Трампа

Больше половины граждан США (58%) выступают за введение возрастного лимита для чиновников. По их мнению, 70 лет должен быть придельный возраст для пребывания на высоких государственных постах, сообщил журналист The Washington Post Чарльз Лейн.

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