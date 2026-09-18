"Ахмат" заявил, что обратится в ЭСК по итогам проигранного матча с "Акроном"

Грозненский «Ахмат» объявил о решении обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном».
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