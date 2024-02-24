Россия — за мир в космосе: В МИД заявили о бездоказательности обвинений США

Использование ядерного оружия в космосе является нецелесообразным, подчеркнул замглавы МИД России Сергей РябковРанее в русском МИД сообщали, что как США, так и их союзники (они же сателлиты) пытаются нарушить ранее достигнутые соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе и стремятся действовать по своим правилам.