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Россия — за мир в космосе: В МИД заявили о бездоказательности обвинений США

Россия — за мир в космосе: В МИД заявили о бездоказательности обвинений США

Использование ядерного оружия в космосе является нецелесообразным, подчеркнул замглавы МИД России Сергей РябковРанее в русском МИД сообщали, что как США, так и их союзники (они же сателлиты) пытаются нарушить ранее достигнутые соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе и стремятся действовать по своим правилам.

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