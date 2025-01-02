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Шэй Гилджес-Александер о словах Эдвардса про MVP: «От коллег подобные заявления слышать приятнее всего»

Игрок «Миннесоты» надеется, что лидер «Оклахомы» получит награду MVP в этом сезоне. «Это очень приятно слышать.

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