DPA: депутату ФРГ Кизеветтеру пригрозили за слова о визите Шольца в РФ

Членство депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в комитете по контролю за спецслужбами нужно поставить под вопрос после слов о якобы готовящемся визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию.