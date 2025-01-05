DPA: депутату ФРГ Кизеветтеру пригрозили за слова о визите Шольца в РФ

Членство депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера в комитете по контролю за спецслужбами нужно поставить под вопрос после слов о якобы готовящемся визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию.
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