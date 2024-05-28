Полиция разыскивает браконьеров, которые устроили незаконную охоту на медведя с вертолета в особо охраняемом природном заповеднике на Камчатке

На Камчатке разгорелся скандал из-за незаконной охоты на медведя. Трое неизвестных взяли напрокат два вертолета - Ми-8 и Во-105 - и отправились в особо охраняемый заповедник "Река Удочка", где прямо с борта самолета застрелили трех хищников.
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