Полиция разыскивает браконьеров, которые устроили незаконную охоту на медведя с вертолета в особо охраняемом природном заповеднике на Камчатке

На Камчатке разгорелся скандал из-за незаконной охоты на медведя. Трое неизвестных взяли напрокат два вертолета - Ми-8 и Во-105 - и отправились в особо охраняемый заповедник "Река Удочка", где прямо с борта самолета застрелили трех хищников.