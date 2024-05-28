Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Интересно. Хотелось бы, чтобы показали хотя бы один пример применения этого чудесного РМММ.🧐Ученые разработал...
  • Боцман
    Как господа вы не называйтесь, а бардак продолжится.Переименование ГИ...
  • Sergiy Che
    Да, человек-эпоха.... Но лучше бы он оставался в памяти вечным сохранителем музыки русского рока с Ленинградского рок...В Санкт-Петербург...

Полиция разыскивает браконьеров, которые устроили незаконную охоту на медведя с вертолета в особо охраняемом природном заповеднике на Камчатке

Полиция разыскивает браконьеров, которые устроили незаконную охоту на медведя с вертолета в особо охраняемом природном заповеднике на Камчатке

На Камчатке разгорелся скандал из-за незаконной охоты на медведя. Трое неизвестных взяли напрокат два вертолета - Ми-8 и Во-105 - и отправились в особо охраняемый заповедник "Река Удочка", где прямо с борта самолета застрелили трех хищников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Расстреливать надо браконьеров и даже охотников.Людей всё больше,животных всё меньше!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх