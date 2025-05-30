В Омске на лето отменили сразу два автобусных маршруту - один связывал Нефтяники с Левым берегом, второй - Северные с микрорайоном Большие Поля.
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В Омске на лето отменили сразу два автобусных маршруту - один связывал Нефтяники с Левым берегом, второй - Северные с микрорайоном Большие Поля.