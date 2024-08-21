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Свердловская область стала одним из лидеров среди регионов России по уровню госдолга

Свердловская область стала одним из лидеров среди регионов России по уровню госдолга

По данным Минфина долг области перевалил за отметку в 100 миллиардов рублей.Свердловская область стала одним из самых крупных должников в России.

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