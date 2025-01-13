Госдолг США может дойти до верхнего предела

Установленного законом верхнего предела может достичь государственный долг США 14 января, угрожая экономике опасной ситуацией, при которой действующий президент страны Джо Байден не заявлял намерения повысить потолок до нового значения, а будущий глава государства Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для предотвращения дефолта, 13 января сообщает «Прайм».