Русские спецслужбы показали видео допроса задержанных в Крыму агентов украинской разведки, среди которых - молдаванин

Это далеко не первый случай, когда спецслужбы заявляют о предотвращении диверсионных актов в Крыму.В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали троих агентов, связанных с украинской военной разведкой.
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