Установлена личность погибшего кубанского воина, сражавшегося за освобождение Крыма

Установлена личность погибшего кубанского воина, сражавшегося за освобождение КрымаНедалеко от села Бондаренково на Керченском полуострове обнаружены останки троих солдат, которые сражались за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны и погибли в 1944 году.
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