В Японии из-за финансового скандала ушел в отставку генсек правительства Мацуно

Генеральный секретарь кабинета министров Японии, занимающий фактически вторую по значению должность в правительстве страны, Хирокадзу Мацуно подал в отставку из-за разразившегося крупного финансового скандала.
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