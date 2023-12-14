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В Японии из-за финансового скандала ушел в отставку генсек правительства Мацуно

В Японии из-за финансового скандала ушел в отставку генсек правительства Мацуно

Генеральный секретарь кабинета министров Японии, занимающий фактически вторую по значению должность в правительстве страны, Хирокадзу Мацуно подал в отставку из-за разразившегося крупного финансового скандала.

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