В Мангистау из-за непогоды закрыли трассы

В Мангистауской области из-за ухудшения погоды закрыли две трассы республиканского значения. Жители региона получили рассылку о закрытии автодорог «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе» и «Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана» посредством SMS-сообщений.
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