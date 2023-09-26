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"Мысль Польска" написало, что поляки больше самой Польши любят Америку: "Наше счастье - счастье Америки". И люто ненавидят Россию

"Мысль Польска" написало, что поляки больше самой Польши любят Америку: "Наше счастье - счастье Америки". И люто ненавидят Россию

Польше географически не повезло.  Амбициозная, но зажатая между Россией и Германией, которую они тоже не любят, Польша не сумела осуществить вековую мечту - создать и сохранить сильную, региональную сверхдежаву, прострирающуюся от Балтики до Черного моря.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Громкие заявления Дуды, Моравецкого и Блащака..&quot; можно забыть не после выборов выборов в Польше 15 октября, а уже после принятия США промежуточного бюджета 30 сентября и возможного &quot;шатдауна&quot; 1 октября. От финансовой ситуации в США и зависит политика всех подчиненных им стран. А финансы у США поют романсы. Собственно, как и у Польши, и у Великобритании.
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