"Мысль Польска" написало, что поляки больше самой Польши любят Америку: "Наше счастье - счастье Америки". И люто ненавидят Россию

Natalija Osminina

"Громкие заявления Дуды, Моравецкого и Блащака.." можно забыть не после выборов выборов в Польше 15 октября, а уже после принятия США промежуточного бюджета 30 сентября и возможного "шатдауна" 1 октября. От финансовой ситуации в США и зависит политика всех подчиненных им стран. А финансы у США поют романсы. Собственно, как и у Польши, и у Великобритании.