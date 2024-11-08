Без ближних хлопот: таможни РФ и КНР могут начать сотрудничество уже в 2025 году

Сотрудничество Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Главного таможенного управления КНР по обмену информацией, касающейся разрешительных и коммерческих документов, а также данными о формах проведенного контроля, с использованием механизма «единого окна» возможно уже в 2025 году, сообщил замглавы ФТС РФ Сергей Шкляев.