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Арми Хаммер, которого обвиняли в каннибализме, рассказал о необычном подарке матери на день рождения

Арми Хаммер, которого обвиняли в каннибализме, рассказал о необычном подарке матери на день рождения

Актёр Арси Хаммер, которого обвиняли в каннибализме и сексуальных домогательствах, рассказал в своём подкасте The Armie Hammer Time, что его мать подарила ему в этом году на день рождения вазэктомию, чтобы у него больше не было детей.

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