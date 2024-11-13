Арми Хаммер, которого обвиняли в каннибализме, рассказал о необычном подарке матери на день рождения

Актёр Арси Хаммер, которого обвиняли в каннибализме и сексуальных домогательствах, рассказал в своём подкасте The Armie Hammer Time, что его мать подарила ему в этом году на день рождения вазэктомию, чтобы у него больше не было детей.
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