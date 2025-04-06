«Всплеск насилия»: стало известно, к чему могут привести протесты в США

Американист Дудаков не исключил всплеск политического насилия за митингами в СШАПротест «Hands Off» против политики Дональда ТрампаЗа массовыми протестами в США может последовать всплеск политического насилия наподобие американского движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных имеют значение»), рассказал политолог, американист Малек Дудаков.
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