Солнце способно преподнести сюрприз в тот момент, когда его никто не видит. Пока одна сторона звезды обращена к Земле, на противоположной могут формироваться активные области, которые проявят себя лишь спустя несколько недель, когда попадут в поле зрения наземных наблюдателей.
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