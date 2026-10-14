Солнце способно преподнести сюрприз в тот момент, когда его никто не видит. Пока одна сторона звезды обращена к Земле, на противоположной могут формироваться активные области, которые проявят себя лишь спустя несколько недель, когда попадут в поле зрения наземных наблюдателей.