Сети 6G смогут видеть людей сквозь стены и дистанционно измерять пульс

Технология ISAC в сетях 6G позволит фиксировать жесты и мимику без использования камер.Технология мобильной связи шестого поколения (6G) сможет обнаруживать людей сквозь стены и дистанционно измерять их пульс и дыхание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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