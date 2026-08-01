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Царьград

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Сети 6G смогут видеть людей сквозь стены и дистанционно измерять пульс

Сети 6G смогут видеть людей сквозь стены и дистанционно измерять пульс

Технология ISAC в сетях 6G позволит фиксировать жесты и мимику без использования камер.Технология мобильной связи шестого поколения (6G) сможет обнаруживать людей сквозь стены и дистанционно измерять их пульс и дыхание.

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