Музыка: Не только Иоганн Себастьян: 8 выдающихся композиторов Бахов, оказавшихся в тени знаменитого родственника

То, что Иоганн Себастьян Бах – один из столпов классической музыки и король полифонии, уже стало аксиомой, и за его славой потомки как-то подзабыли о существовании и других известных в свою эпоху композиторов с такой же фамилией – Бах.
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