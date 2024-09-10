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Собянин рассказал о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе

Собянин рассказал о ликвидации беспилотника в Раменском городском округе

Минувшей ночью силы ПВО сбили несколько вражеских беспилотников в Раменском городском округе. Всего там было зафиксировано шесть дронов, последний сбили около шести утра, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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