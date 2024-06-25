Александр Скубченко: «Мирный план» Трампа: Украина получит больше оружия

Свою концепцию по Украине изложили советники Трампа. В ней, в частности, сказано: «Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Байден и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и поддающееся проверке мирное соглашение с гарантиями безопасности.