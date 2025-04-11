Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата в городе Ставрополе

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю во взаимодействии с полицейскими Краснодарского края и представителями регионального Управления ФСБ России в кратчайшие сроки задержали двоих подозреваемых в покушении на кражу денег из банкомата.