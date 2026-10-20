Лидером квартала с большим отрывом стал Honor X16 Команда AliExpress СНГ подвела итоги продаж ноутбуков на платформе в России за третий квартал 2026 года и составила рейтинг десяти наиболее востребованных моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым