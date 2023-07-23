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Немец рассказал о плане англосаксов по "самоуничтожению славян"

Руководство США и Великобритании создали конфликт на Украине ради "самоуничтожения" славян. Таким мнением поделился с РИА Новости бывший депутат бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно, методами наглосаксов, стравить самих наглосаксов между собой. ХВАТИТ ИЗОБРАЖАТЬ ИЗ СЕБЯ ПОРЯДОЧНЫЙ И  ЧЕСТНЫХ, в ущерб себе!! С этими, нужно действовать только их  способами... По другому они не понимают и не поймут. Нужно, чтобы хотя бы опасались нас..
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12 час.
И тут не скажу Не скажу
Когда я много ранее об этом постоянно говорил, мне писали, что нам лучше самоуничтожится, но не опускаться до их методов ибо мы, якобы должны быть выше этого..
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12 час.

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