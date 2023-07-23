Немец рассказал о плане англосаксов по "самоуничтожению славян"

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лина любимцева

Нужно, методами наглосаксов, стравить самих наглосаксов между собой. ХВАТИТ ИЗОБРАЖАТЬ ИЗ СЕБЯ ПОРЯДОЧНЫЙ И ЧЕСТНЫХ, в ущерб себе!! С этими, нужно действовать только их способами... По другому они не понимают и не поймут. Нужно, чтобы хотя бы опасались нас..