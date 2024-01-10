В Красноярске 13-летний школьник умер, попробовав неизвестный порошок

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит доследственную проверку.СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит доследственную проверку по факту гибели в Красноярске 13-летнего школьника после употребления неизвестного порошка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии