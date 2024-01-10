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В Красноярске 13-летний школьник умер, попробовав неизвестный порошок

В Красноярске 13-летний школьник умер, попробовав неизвестный порошок

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит доследственную проверку.СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит доследственную проверку по факту гибели в Красноярске 13-летнего школьника после употребления неизвестного порошка.

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