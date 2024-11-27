Что такое разговорный интеллект и как его развивать для самосовершенствования

Мы все привыкли к такому показателю уровня интеллекта, как IQ. Но согласитесь, что не всегда высокий коэффициент интеллекта равен отличной способности поддерживать разговор: многие гении с IQ выше 160 – аутисты.
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