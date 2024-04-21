World Taekwondo внесла в пул тестирования отобравшихся на Олимпиаду россиян

Специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова сообщила, что Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) включила в свой пул тестирования четырёх российских спортсменов, которые смогли отобраться на Олимпийские игры 2024 года.