World Taekwondo внесла в пул тестирования отобравшихся на Олимпиаду россиян

Специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова сообщила, что Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) включила в свой пул тестирования четырёх российских спортсменов, которые смогли отобраться на Олимпийские игры 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии