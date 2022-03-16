Закон и Порядок

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Гаага постановляет!

Гаага постановляет!

Знаете какой самый сладкий сон пана Дмитро Гордона? Он когда спит, то ему снится, что позовут его в качестве эксперта и свидетеля в Гаагу на военный трибунал, где будут осуждать.

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