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Русская весна

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Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США

Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности для защиты энергосистемы страны и запретил использование зарубежного электрооборудования, якобы несущего риски диверсии и кибератак, согласно информационному бюллетеню Белого дома.

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