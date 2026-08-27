Трамп объявил чрезвычайное положение из-за угрозы энергосистеме США

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении режима чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности для защиты энергосистемы страны и запретил использование зарубежного электрооборудования, якобы несущего риски диверсии и кибератак, согласно информационному бюллетеню Белого дома.
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