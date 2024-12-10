Банк России объяснил обвал рубля в ноябре

Российский рубль резко ослаб относительно основных иностранных валют в ноябре из-за новых американских санкций и действий некоторых компаний из нефинансового сектора, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными организациями.
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