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Билет в один конец. Иностранные наёмники ВСУ «по какой-то причине», стали всё реже доживать до плена. Справедливо?

Билет в один конец. Иностранные наёмники ВСУ «по какой-то причине», стали всё реже доживать до плена. Справедливо?

Суровая фронтовая действительность заставляет наших ребят вносить свои коррективы, в справедливости которых никаких сомнений быть не может.

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Комментарии
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Татьяна Собколова
👍
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5 час.
М
ММ
В нашей стране справедливость выше Конституции и конституционного суда вместе с его начальником! Поэтому до суда наемники доживать не должны.
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4 час.
k
kraft54
однозначно-полная утилизация!
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3 час.

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