Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр Лагуткин
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    идиот, а прикидывался умным .Россия без него проживетВеллер о России

Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Где-то мы уже это слышали. Нетаньяху повторяет за зеленым карликом?

Ну вот Евреи панику наводят, шугают, стращают, ну всё как обычно.- Европа уже паникует. Таки да. **** А вот и третий Еврей - до кучи: Госсекретарь Блинкен: Ситуация на Ближнем Востоке не была такой опасной, по крайней мере, с 1973 года **** Интересно, а кто следующий Еврей - который тоже будет стращать и пугать?   .

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
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21 час.
Николай Арзамасцев
Вот так расслабимся, и Хамас первым гейропу поработит!
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21 час.
Ю
Юрий Зубрин
Жиды довольно ограничены и предсказуемы!Видимо &quot;работают&quot; по одной программе,написанной одной компашкой под названием госдеп сша.....
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14 час.

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