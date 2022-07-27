Скончалась экс-преподаватель АГУ Тамара Исаева

26 июля ушла из жизни экс-преподаватель АГУ, почётный ветеран Алтайского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий Тамара Алексеевна Исаева.
26 июля ушла из жизни экс-преподаватель АГУ, почётный ветеран Алтайского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий Тамара Алексеевна Исаева.
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