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Скончалась экс-преподаватель АГУ Тамара Исаева

Скончалась экс-преподаватель АГУ Тамара Исаева

26 июля ушла из жизни экс-преподаватель АГУ, почётный ветеран Алтайского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий Тамара Алексеевна Исаева.

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