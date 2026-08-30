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NASA отправит на Марс три вертолета, они будут искать лед под поверхностью

NASA отправит на Марс три вертолета, они будут искать лед под поверхностью

Миссия планируется на конец 2028 года NASA и американская AeroVironment приступили к разработке трех вертолетов Skyfall, которые планируется отправить на Марс в конце 2028 года.

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