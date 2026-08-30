NASA отправит на Марс три вертолета, они будут искать лед под поверхностью

Миссия планируется на конец 2028 года NASA и американская AeroVironment приступили к разработке трех вертолетов Skyfall, которые планируется отправить на Марс в конце 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым