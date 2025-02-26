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Царьград

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Сергей Цеков предсказал скорую эмиграцию Зеленского из Украины.

Сергей Цеков предсказал скорую эмиграцию Зеленского из Украины.

Первый заместитель главы парламента Крыма Сергей Цеков заявил, что политическая карьера Владимира Зеленского может завершиться его эмиграцией в Израиль, Канаду или Британию.

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