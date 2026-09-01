❗️Украинского агента из Крыма приговорили к 18 годам колонии за госизмену Житель поселка Форос связался с представителем пограничной службы Украины и по его заданию сфотографировал место дислокации здания, используемого правоохранительным органом.
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