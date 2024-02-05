Посол РФ в Гааге исключил вероятность нападения РФ на Европу

ЮВ

Юрий Во

Насчет слов Президента РФ, позволю себе напомнить всем о том, что буквально за неделю до объявления СВО, г-н Путин публично заявлял об отсутствии планов войны с хохлами. Хотя в это время на границе с Украиной происходило быстрое и существенное накопление численности вооруженых формирований. Ну и как теперь можно верить словам Президента ? Ведь ситуация аналогичная, только армия у Россия СУЩЕСТВЕННО побольше и опытнее и вооружений побольше. Я, конечно, не верю в войну с Европой, но как это объяснить европейцам ? Ведь слова Путина об отсутствии планов войны с Украиной - они помнят.... А мы помним ?