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Посол РФ в Гааге исключил вероятность нападения РФ на Европу

Посол РФ в Гааге исключил вероятность нападения РФ на Европу

Российская Федерация не рассматривает вопрос о нападении на страны Европы, несмотря на постоянные утверждения с их стороны об обратном.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Насчет слов Президента РФ, позволю себе напомнить всем о том, что буквально за неделю до объявления СВО, г-н Путин публично заявлял об отсутствии планов войны с хохлами. Хотя в это время на границе с Украиной происходило быстрое и существенное накопление численности вооруженых формирований. Ну и как теперь можно верить словам Президента ? Ведь ситуация аналогичная, только армия у Россия СУЩЕСТВЕННО побольше и опытнее и вооружений побольше. Я, конечно, не верю в войну с Европой, но как это объяснить европейцам ? Ведь слова Путина об отсутствии планов войны с Украиной - они помнят.... А мы помним ?
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