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МОСИНФОРМ

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Калининград, Анталья и Пекин вошли в топ рейсов в аэропорту Шереметьево летом

Калининград, Анталья и Пекин вошли в топ рейсов в аэропорту Шереметьево летом

В летние месяцы 2026 года пассажиры аэропорта Шереметьево чаще всего выбирали для поездок по России Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

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